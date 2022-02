Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Mbappé prend une grande décision pour son avenir !

Publié le 15 février 2022 à 11h45 par Th.B.

Bien que le clan Kylian Mbappé n’y ait pas réfléchi à deux fois avant de démentir l’information de Sport BILD selon laquelle un accord contractuel avait été trouvé entre l’attaquant du PSG et le Real Madrid, les proches de Mbappé ne devraient pas une nouvelle fois s’exprimer sur le sujet de son avenir avant l’éventuelle annonce de son départ à la Casa Blanca…

Alors qu’il exprimait clairement sa volonté de quitter le PSG lors de la dernière intersaison ces derniers mois, un souhait que la direction parisienne a refusé d’exaucer à une année de la fin de son contrat, Kylian Mbappé a pris un engagement moral envers le Real Madrid pour son éventuelle venue à la Casa Blanca l’été prochain comme le10sport.com vous le dévoilait le 6 janvier dernier. Depuis, et plus précisément le 31 janvier, il a même été question d’un accord trouvé entre le clan Mbappé et le comité de direction du Real Madrid sur les termes de son futur contrat d’après Sport BILD. Une information démentie presque dans la foulée par les proches de l’attaquant du PSG auprès de Canal+.

Pas de nouvelle sortie médiatique du clan Mbappé avant l’annonce de son départ !