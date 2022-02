Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'arrivée de Cristiano Ronaldo débloquée par Mbappé et Messi ?

Publié le 15 février 2022 à 21h15 par A.D.

De retour à Manchester United depuis l'été dernier, Cristiano Ronaldo pourrait faire ses valises après seulement une saison. Et grâce à Kylian Mbappé et Lionel Messi, le PSG pourrait être la première option pour CR7.

Plus du tout épanoui à la Juventus, Cristiano Ronaldo a décidé de prendre le large lors du dernier mercato estival. Pour relancer sa carrière, CR7 a opté pour un retour du côté de Manchester United. Toutefois, Cristiano Ronaldo regretterait déjà son choix. Alors que les résultats des Red Devils laissent à désirer, la star portugaise penserait à faire ses valises dès la prochaine fenêtre de transferts. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG. D'ailleurs, le club emmené par Mauricio Pochettino pourrait avoir un gros coup à jouer pour Cristiano Ronaldo, et ce, grâce à Kylian Mbappé et Lionel Messi.

