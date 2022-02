Foot - Mercato

Mercato : Un proche de Cristiano Ronaldo prend position pour son avenir !

Publié le 15 février 2022 à 15h00 par Th.B.

Ami proche de Cristiano Ronaldo, Khabib Nurmagomedov, ancien champion du monde d’UFC, a évoqué la situation dans laquelle se trouve Cristiano Ronaldo et les rumeurs entourant son avenir.

De retour à Manchester United l’été dernier, soit douze ans après son départ pour le Real Madrid en 2009, Cristiano Ronaldo a effectué des débuts tonitruants en inscrivant notamment un doublé face à Newcastle United. Néanmoins, celui qui est surnommé CR7 n’a plus trouvé le chemin des filets depuis six matchs. Son dernier but remonte donc au 30 décembre 2021 lors de la victoire des Red Devils face à Burnley (3-1). Une traversée du désert que Ronaldo n’avait plus connu depuis l’année 2010 au Real Madrid. Ce qui ne calmerait pas les rumeurs sur son mécontentement au niveau des prestations de United et d’un possible départ à la toute fin de la saison si Manchester ne parvenait pas à valider son ticket pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Ami proche de Cristiano Ronaldo, Khabib Nurmagomedov s’était déjà livré sur la situation du Portugais l’été dernier avant qu’il ne plie bagage pour Manchester United. Et l’ex-champion du monde d’UFC s’est à nouveau exprimé sur la question.

«Un départ ? Je vais lui demander. Honnêtement, je veux qu'il reste»