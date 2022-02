Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se complique pour ce coup en or de Leonardo !

Publié le 15 février 2022 à 14h45 par Th.B.

Alors qu’il figure dans les petits papiers du directeur sportif Leonardo, le PSG aurait fort à faire pour le recrutement de Paul Pogba pour la simple et bonne raison que la concurrence ferait rage dans cette opération. En outre, Pogba aurait une idée précise pour la suite…

En marge du prochain mercato estival, Leonardo serait susceptible d’attirer un nouvel agent libre au PSG en la personne de Paul Pogba après notamment Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma ou encore Sergio Ramos. En effet, le champion du monde tricolore voit son contrat arriver à expiration à l’issue de la saison du côté de Manchester United. Et à l’instant T, toutes les options seraient possibles pour ce qui est de l’avenir de Pogba à en croire la presse anglaise, bien qu’une prolongation de contrat prenne de plus en plus d’ampleur au sein du clan Paul Pogba. Cependant, la concentration du milieu de terrain de Manchester United serait uniquement focalisée sur son retour à la compétition avec les Red Devils.

Une concurrence XXL pour Pogba qui a une idée précise en tête…