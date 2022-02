Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino, Mbappé… Ces incroyables révélations sur l’atmosphère au PSG !

Publié le 15 février 2022 à 11h30 par Th.B. mis à jour le 15 février 2022 à 11h40

Avant le Real Madrid, l’ambiance au PSG serait délétère à en croire le journaliste Eduardo Inda qui a au passage révélé de sérieux problèmes au sein du vestiaire parisien entre les joueurs et l’entraîneur. Et les situations de Kylian Mbappé et de Mauricio Pochettino ne seraient pas étrangères à cela. Explications.

Malgré une certaine avance sur l’OM en Ligue 1, son dauphin qui se trouve à 13 points, le PSG n’a clairement pas démontré une domination sans partage depuis le début de la saison en terme de jeu au sein de l’élite du football français. Et pour ce qui est de la Ligue des champions, et malgré un succès face à Manchester City, le PSG a quand même dû se contenter de la deuxième place du groupe l’obligeant ainsi à se mesurer au Real Madrid ce mardi soir dans le cadre du 1/8ème de finale aller de la Ligue des champions. Une rencontre qui semble cruciale à plusieurs étages puisqu’elle pourrait décider de l’avenir de Kylian Mbappé, balançant entre une prolongation de contrat au PSG et une signature en tant qu’agent libre à la Casa Blanca à l’issue de la saison. Ou encore du dossier Mauricio Pochettino, semblant être sur le fil aux yeux des dirigeants parisiens, d’autant plus que le technicien semblerait avoir totalement perdu son vestiaire.

Pochettino n’aurait plus la confiance de son vestiaire…

Ces derniers temps, il a été grandement question de l’avenir de Mauricio Pochettino, lui qui est annoncé du côté de Manchester United afin de prendre la succession de l’intérimaire Ralf Rangnick chez les Red Devils à l’issue de la saison. Cependant, ses choix tactiques et son management ne feraient clairement pas l’unanimité. D’une part auprès des hauts représentants du PSG qui ont déjà discuté de ce problème à l’automne dernier comme le10sport.com vous le révélait le 9 novembre 2021. Et d’une autre auprès de son vestiaire qui ne ferait « plus confiance à l’entraîneur » selon Eduardo Inda. C’est en effet l’un des messages que le directeur d’ Ok Diario a divulgué sur les antennes d’ El Chiringuito ce lundi soir.

Une ambiance malsaine au sein de deux clans du vestiaire !