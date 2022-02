Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces terribles révélations sur l'intégration de Leo Messi !

Publié le 16 février 2022 à 1h15 par A.D.

Depuis son arrivée au PSG, Lionel Messi aurait du mal à s'acclimater. Des difficultés dues à son immense notoriété à Paris.

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Lionel Messi n'a pas réussi à trouver un accord final avec Joan Laporta pour prolonger. Par conséquent, La Pulga a été contrainte de tirer un trait sur une prolongation avec le FC Barcelone. Pour poursuivre sa carrière, Lionel Messi a décidé de répondre à l'appel du PSG, qu'il a rejoint librement et gratuitement. Toutefois, l'ancien capitaine du Barça aurait de grandes difficultés à s'intégrer à Paris, et notamment à cause des paparazzi de la capitale française.

Lionel Messi oppressé par les paparazzi à Paris ?