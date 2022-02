Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le vestiaire de Pochettino dit tout sur l'intégration de Messi !

Publié le 15 février 2022 à 18h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Lionel Messi a choisi le PSG pour donner une nouvelle trajectoire à sa carrière. Alors qu'elle aurait des problèmes d'adaptation à la ville de Paris, La Pulga éprouve de grosses difficultés à évoluer à son plus haut niveau depuis sa signature dans le club de la capitale. Malgré tout, les joueurs de Mauricio Pochettino valident totalement l'intégration de Lionel Messi au sein du vestiaire du PSG.

Après 16 ans de règne au plus haut niveau au FC Barcelone, Lionel Messi a été contraint de se lancer un tout nouveau défi dans sa carrière. Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin, La Pulga a tenté le tout pour le tout pour prolonger. Après de longues semaines de négociations - et ce, même après la fin de son engagement avec le Barça - Lionel Messi n'est pas parvenu à trouver un accord avec Joan Laporta pour renouveler son bail. Ainsi, la star argentine a plié bagages et a migré en direction de Paris pour rejoindre le PSG librement et gratuitement. Arrivé comme un roi dans la capitale française, Lionel Messi n'a pas encore pu justifier son statut. Arrivé il y a plusieurs mois au PSG, le numéro 30 de Mauricio Pochettino aurait beaucoup de mal à s'adapter à son nouvel environnement parisien. Ce qui se ressentirait sur ses prestations sur le terrain. En effet, Lionel Messi n'arrive pas du tout à évoluer à son plus haut niveau depuis sa signature au PSG. Malgré tout, le natif de Rosario serait comme un poisson dans l'eau au sein du vestiaire de Mauricio Pochettino. Présent en conférence de presse d'avant-match (PSG-Real Madrid, huitième de finale aller de la Ligue des Champions) ce lundi après-midi, Marquinhos a envoyé un message fort sur l'intégration de Lionel Messi. « Verra-t-on un grand Lionel Messi face au Real Madrid ? On attend qu'il fasse un bon match. Comme coéquipier, j'espère voir un grand joueur qui va être décisif, performant. On va l'aider pour qu'il soit en confiance. On le voit de plus en plus à l'aise. Il est tranquille, il s'habitue à la France, au PSG » , a confié le capitaine du PSG. Un avis partagé par d'autres coéquipiers de Lionel Messi.

«Il est plus social, il te pose des questions et il te raconte des choses sur sa vie»