Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande annonce de Marquinhos sur l'intégration de Messi !

Publié le 14 février 2022 à 17h45 par A.D.

Depuis son arrivée au PSG, Lionel Messi peine à s'adapter à ses nouvelles couleurs et évoluer à son plus haut niveau. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Marquinhos s'est livré sur l'intégration de La Pulga à Paris.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Lionel Messi n'a pas trouvé d'accord avec Joan Laporta pour prolonger. Contrainte de se trouver un tout nouveau club, La Pulga a décidé de rejoindre le PSG librement et gratuitement. Toutefois, Lionel Messi est en difficulté depuis sa signature dans la capitale française. En effet, la star argentine a du mal à s'acclimater et à évoluer à son plus haut niveau au PSG. Présent en conférence de presse d'avant-match (PSG-Real Madrid mardi soir) ce lundi après-midi, Marquinhos a été interrogé sur la situation de Lionel Messi. Et le capitaine du PSG a fait passer un message positif sur l'intégration du numéro 30 parisien.

«On le voit de plus en plus à l'aise, il s'habitue à la France, au PSG»