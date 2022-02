Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a plombé un rêve de Tuchel !

Publié le 15 février 2022 à 17h10 par A.M.

Lorsqu'il était sur le banc du PSG, Thomas Tuchel n'a jamais caché son affection pour Marquinhos. A tel point qu'il a tout fait pour le recruter à Chelsea. En vain...

Arrivé en 2013 au PSG, Marquinhos voit son contrat s'achever en juin 2024. Cependant, les discussions pour une prolongation jusqu'en 2026 avancent bien. Il faut dire que le Brésilien ne cache pas sa volonté de rester à Paris. « Si je vais prolonger au PSG ? J'espère. Mon envie c'est de rester. J'ai encore de l'envie et de l'énergie pour essayer d'emmener le Paris Saint-Germain le plus haut possible. Mon histoire ici n'est pas terminée. J'espère qu'on aura un accord pour la prolongation », confiait le capitaine du PSG au micro de Téléfoot .

Chelsea rêvait de Marquinhos, mais...