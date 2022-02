Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de Donnarumma sur son arrivée au PSG !

15 février 2022

Révélé au Milan AC, Gianluigi Donnarumma a entamé un nouveau chapitre lors du dernier mercato estival. L’Italien a ainsi quitté San Siro et la Lombardie pour s’envoler vers le PSG. Un choix sur lequel est revenu Donnarumma.

C’est à seulement 16 ans que Gianluigi Donnarumma a fait ses grands débuts dans les buts du Milan AC. Par la suite, pendant 6 saisons, l’Italien a fait des miracles sur la ligne des Rossonerri. De quoi faire de Donnarumma l’un des meilleurs gardiens du monde. Et alors que certains imaginaient une belle histoire similaire à celle de Paolo Maldini qui a fait toute sa carrière en Lombardie, cela ne s’est finalement pas passé comme prévu. En effet, alors que Gianluigi Donnarumma arrivait au terme de son contrat, les négociations entre son agent, Mino Raiola, et le Milan AC ont été plus compliquées que jamais et un accord n’a finalement pas pu être trouvé. Tandis que Mike Maignan est alors venu à Milan, le gardien de 22 ans, qui venait d’ailleurs de remporter l’Euro avec l’Italie, s’est envolé pour le PSG. Dans la capitale française, Leonardo n’a pas hésité une seule seconde pour s’offrir Gianluigi Donnarumma et ce même si Keylor Navas était déjà là et que cela allait donc poser un certain problème à Mauricio Pochettino au moment de faire un choix pour le gardien numéro 1 au PSG.

« Le PSG faisait partie de ma destinée »