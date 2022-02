Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La punchline de Maignan sur Donnarumma !

Publié le 11 février 2022 à 1h45 par A.C.

Champion de France avec le LOSC, Mike Maignan a remplacé l’été dernier Gianluigi Donnarumma, qui a quitté l’AC Milan pour rejoindre le PSG.

La hache de guerre semblait enterrée. Après avoir été la cible de ses anciens supporters, Gianluigi Donnarumma avait laissé derrière lui l’AC Milan pour se concentrer exclusivement sur sa nouvelle aventure au Paris Saint-Germain. Pourtant ces derniers jours ont été le théâtre d’un petit échange entre le club milanais et le gardien parisien, qui estime ne pas avoir été bien traité. « Tout le monde peut me blâmer, mais ils ne regardent pas ce qui s'est passé de l'autre côté » a lâché Donnarumma, lors d’un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport . « Disons que le dernier appel téléphonique du club était pour me dire qu'ils avaient pris un autre gardien de but ». Cet autre gardien n’est autre que Mike Maignan, formé au PSG et champion de France avec le LOSC, qui a décidé d’affronter sa première aventure à l’étranger avec l’AC Milan.

« Je ne suis pas venu ici pour faire oublier qui que ce soit et surtout pas pour remplacer Donnarumma »