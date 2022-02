Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Milan AC répond à la sortie retentissante de Donnarumma !

Publié le 10 février 2022 à 0h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Milan AC, Gianluigi Donnarumma s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG, tandis que Mike Maignan a pris sa place chez les Rossoneri. Alors que l'international italien a dénoncé l'attitude de sa direction avant son départ, Frederic Massara n'a pas manqué de lui répondre.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin avec le Milan AC, Gianluigi Donnarumma n'a pas trouvé d'accord avec sa direction pour prolonger. Après avoir appris que les Rossoneri recrutaient Mike Maignan pour le remplacer, le gardien italien a signé librement et gratuitement en faveur du PSG. Lors d'un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport ce mercredi, Gianluigi Donnarumma a égratigné la direction milanaise en revenant sur les dessous de son départ du Milan AC. « Tout le monde peut me blâmer, mais ils ne regardent pas ce qui s'est passé de l'autre côté. Disons en bref que le dernier appel téléphonique du club était pour me dire qu'ils avaient pris un autre gardien de but. Donc c'est la fin de tout ça », a confié le portier du PSG. Dans la foulée, Frederic Massara a tenu à répondre à Gianluigi Donnarumma.

«Il nous a semblé juste de l'informer directement avant d'acheter un nouveau gardien»