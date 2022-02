Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de Pochettino explique l'intégration difficile de Messi !

Publié le 15 février 2022 à 21h45 par A.D.

Arrivé au PSG lors du dernier mercato estival, Lionel Messi peine à évoluer à son plus niveau depuis sa signature. Selon l'un de ses coéquipiers, La Pulga bénéficie d'un traitement de faveur différent en France qu'en Espagne.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Lionel Messi a fait ses valises et s'est envolé vers Paris pour signer librement et gratuitement en faveur du PSG. Toutefois, La Pulga n'est pas du tout dans son assiette depuis sa signature. Alors qu'il aurait du mal à s'adapter à ses nouvelles couleurs, Lionel Messi n'évolue pas du tout à son meilleur niveau au PSG. Et à en croire l'un des coéquipiers, le numéro 30 parisien est victime du jeu très physique de la Ligue 1.

«Dans le championnat espagnol, ils avaient plus de respect pour lui»