Mercato - OM : La grosse annonce de Pau Lopez sur son intégration à Marseille !

Publié le 16 février 2022 à 0h00 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Pau Lopez a quitté l'AS Rome pour rejoindre l'OM. Arrivé depuis plusieurs mois à Marseille, le gardien espagnol s'est enflammé pour son intégration.

Pour permettre à Jorge Sampaoli de remplir ses objectifs, Pablo Longoria lui a offert un grand nombre de joueurs. En effet, le président de l'OM a recruté à tous les postes, et même un gardien pour venir concurrencer Steve Mandanda. En effet, Pablo Longoria a arraché Pau Lopez à l'AS Rome lors du dernier mercato estival. Et le portier de 27 ans s'est très bien adapté à l'OM. A tel point qu'il a éteint toute concurrence avec Steve Mandana.

«C'est le moment où je me sens le mieux depuis le début de ma carrière»