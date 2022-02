Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les grandes révélations de Bernardoni sur son arrivée chez les Verts !

Publié le 15 février 2022 à 21h30 par D.M.

Arrivé lors du dernier mercato hivernal pour palier l'absence d'Etienne Green, Paul Bernardoni est revenu sur son intégration à l'ASSE.

Blessé au coude, Etienne Green a manqué le début de l’année 2022. Mais les cages de l’ASSE sont bien gardées. Arrivé sous la forme d’un prêt de six mois à Saint-Etienne lors du dernier mercato hivernal, Paul Bernardoni se montre convaincant depuis son arrivée. « Il s'est très vite adapté, a-t-il commenté. Il a été aidé par la confrérie des gardiens et par André Biancarelli, une sommité. Je suis très content de ce qu'il fait » a admis Pascal Dupraz en conférence de presse. Il faut dire que Bernardoni s’est bien intégré dans le vestiaire stéphanois.

« Ce n'est pas difficile de s'intégrer ici. Je suis très agréablement surpris »