Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane est-il en train d’hésiter ? La réponse

Publié le 16 février 2022 à 0h15 par La rédaction

Le Parisien affirme que Zinedine Zidane n’a pas encore donné son feu vert à une signature au PSG. Faut-il s’inquiéter ? Analyse.

Dans son édition de lundi, le Parisien fait le point sur le dossier Zidane au PSG. Le quotidien confirme que les négociations entre les deux parties ont bien débuté en coulisses, mais qu’en l’état, le coach tricolore n’a pas validé le principe de sa venue, tout en indiquant qu’il ne l’a pas refusé non plus. Que faut-il en penser ?

En l’état, l’essentiel est ailleurs…

Le fait que Zidane ne donne pas son feu vert définitif pour une signature n’a rien de surprenant à ce stade de la saison. Il est logique que le technicien français attende d’en savoir plus pour s’engager plus fermement. Pour autant, l’élément le plus important pour Paris à ce stade, c’est bien que Zizou envisage concrètement de signer avec le PSG, au point de s’asseoir à la table des négociations, ce qui n’avait pas été le cas jusqu’à présent. Compte tenu de la capacité financière du PSG et de l’effectif déjà en place, comprenant plusieurs cadres de son époque madrilène, comme Sergio Ramos ou Keylor Navas, l’optimisme peut rigoureusement être de rigueur, car peu de clubs cherchant un coach réunissent autant d’atouts que le PSG.