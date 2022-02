Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria va devoir se préparer à cet énorme départ…

Publié le 15 février 2022 à 15h30 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara, qui est resté cet hiver, n’a toujours pas prolongé avec l’OM. Et à l’heure actuelle, plus personne n’y croirait au sein du club marseillais.

Il était tout proche de partir l’été dernier, Boubacar Kamara est finalement resté, contre la volonté de Pablo Longoria, son président. Dans le dur financièrement, l’OM attendait un départ pour espérer signer une dernière recrue. Deux joueurs pouvaient plier bagages : Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara. Wolverhampton et Newcastle, le joueur formé à l’OM a tout refusé. Contractuellement, cela n’arrangeait pas du tout les affaires de Pablo Longoria. Sportivement, Jorge Sampaoli était aux anges. Cette saison plus que jamais, Kamara est indéboulonnable. Sans lui, l’OM n’a gagné que 3 de ses 23 dernières rencontres. Le dernier exemple en date, la claque reçue à Nice (4-1) en Coupe de France. Là où l’OM se retrouve dans une impasse, c’est sa situation constractuelle. Boubacar Kamara est dans sa dernière année de contrat et peut depuis le 1er janvier négocier avec son futur club. Et logiquement, les prétendants ne manquent pas. Cet hiver, plusieurs écuries sont revenues à la charge pour tenter d’attirer le milieu de terrain français. L’Atlético de Madrid, l’AS Roma, Manchester United, Kamara avait des intérêts de prestige. Heureusement pour les supporters de l'OM et Jorge Sampaoli, le joueur de 21 ans est resté. Mais son départ n’est qu’une question de temps.

Pessimisme total pour une prolongation de Kamara