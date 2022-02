Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La rupture est déjà actée entre Sampaoli et un joueur…

Publié le 15 février 2022 à 13h30 par G.d.S.S.

Longtemps poussé vers la sortie par la direction de l’OM durant le mercato hivernal, Alvaro Gonzalez n’a finalement jamais trouvé de point de chute. Et alors qu’il n’a pas hésité à s’en prendre ouvertement à Jorge Sampaoli et au club phocéen, la rupture semble plus que jamais actée avec le défenseur espagnol.

Dans un large entretien récemment accordé à AS, Alvaro Gonzalez n’avait pas mâché ses mots à l’encontre de Jorge Sampaoli et Pablo Longoria pour dénoncer les méthodes de l’OM, lui qui avait été poussé vers la sortie durant le mercato hivernal malgré sa récente prolongation de contrat : « Ce que je vis actuellement c’est footballistiquement mauvais car l’entraîneur et le club ont pris des décisions alors que j’avais prolongé il y a 5 mois et je ne voulais pas partir (…) Je ne sais pas de quoi je suis victime. Je sais qu’ils m’ont prolongé et à partir de là les problèmes ont commencé. J’ai dû baisser mon salaire le 31 août pour qu’ils puissent signer un joueur et même si ça m’a touché car je suis le 3ème capitaine de l’équipe, j’ai compris qu’il fallait que je le fasse pour le club et les coéquipiers. A partir de là, ils ont commencé à me rabaisser d’une manière incompréhensible après la façon dont je me suis comporté, que j’ai tout donné pour le club. Après, ils ont voulu me faire partir de la mauvaise manière alors que je ne voulais pas. Une décision du club ? Totalement. Du club, de l’entraîneur », a sèchement lâché Alvaro. Et la situation n’a fait qu’empirer depuis cette déclaration fracassante du défenseur de l’OM…

Alvaro se dirige vers un départ inévitable