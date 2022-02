Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça s’en sort très bien avec ce crack à 35M€ !

Publié le 15 février 2022 à 14h00 par La rédaction

Suivi par des clubs anglais qui lui proposeraient un pont d’or, Angelo n’aurait d’autre choix que de signer au FC Barcelone. En effet, Santos ne serait pas autorisé à le vendre à une autre équipe en raison de l’accord signé entre les deux clubs.

Malgré le recrutement de Ferran Torres à hauteur de 55M€ cet hiver, le FC Barcelone reste dans le dur financièrement. Ce qui n’empêche pas Joan Laporta de se positionner sur plusieurs dossiers, notamment au Brésil. Grâce à un accord signé avec Santos, Barcelone bénéficierait d’une exclusivité pour faire signer Kaiky et Angelo, deux grands espoirs brésiliens. Pour le second, le dossier serait plus chaud. Cela tombe bien parce que le Barça a de la concurrence…

Santos n’est pas autorisé à le vendre à un autre club