Mercato - PSG : L’annonce de Pochettino pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 16 février 2022 à 9h10 par T.M.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé est plus que jamais au coeur de toutes les discussions, Mauricio Pochettino s’est exprimé sur le cas du joyau du PSG.

Ce mardi, le PSG s’en est remis une nouvelle fois à Kylian Mbappé pour s’imposer face au Real Madrid. Dans les arrêts de jeu, le Français a réalisé une action incroyable et a fini par tromper Thibaut Courtois. Il n’en fallait pas plus pour enflammer la planète football, qui attendait Mbappé au tournant pour ce rendez-vous. En effet, le joueur du PSG faisait peut-être face à son futur club, le Real Madrid. Mais du côté du club de la capitale, on espère à tout prix le retenir.

Pochettino croise les doigts…