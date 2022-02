Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé répond sèchement sur un départ au Real Madrid !

Publié le 16 février 2022 à 8h15 par G.d.S.S. mis à jour le 16 février 2022 à 8h17

Alors que sa situation personnelle avec le PSG et son départ annoncé au Real Madrid l’été prochain font couler beaucoup d’encre, Kylian Mbappé est monté au créneau mardi soir après le choc face au club merengue en Ligue des Champions.

C’était écrit, Kylian Mbappé allait être attendu au tournant avec le PSG mardi soir contre le Real Madrid, en 8e de finale aller de la Ligue des Champions (1-0). L’attaquant français a finalement proposé une prestation XXL, et s’est même offert le luxe d’inscrire l’unique but du match dans la dernière minute des arrêts de jeu. Un contexte forcément spécial pour Mbappé, lui qui arrive en fin de contrat avec le PSG et qui semble promis à une arrivée au Real Madrid. D’ailleurs, comme le10sport.com vous l’a révélé, il dispose déjà d’un accord moral avec le club espagnol. Mais Mbappé n’a que faire des rumeurs à son sujet…

« Tout le monde sait un peu tout, tout le monde parle pour rien dire »