Mercato - PSG : La grosse désillusion du Qatar avec Kylian Mbappé !

Publié le 16 février 2022 à 5h30 par T.M.

Alors qu’une prolongation de Kylian Mbappé semble aujourd’hui très compliquée, le PSG serait visiblement tombé de très haut. Explications.

Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Arrivant au terme de son contrat avec le PSG, le Français sera libre de s’engager où il veut à l’été. Et d’ailleurs, tous les regards se tournent vers le Real Madrid, qui semble tenir la corde pour accueillir Mbappé. Néanmoins, au PSG, on refuse de baisser les bras. Au sein du club de la capitale, on garde espoir de convaincre Kylian Mbappé de prolonger. Si l’espoir est aujourd’hui infime, il y a quelques mois, l’optimisme était de rigueur à Paris.

Le PSG pensait que Mbappé allait prolonger !