Mercato - PSG : Les appels du pied se multiplient pour Kylian Mbappé !

Publié le 15 février 2022 à 12h30 par G.d.S.S. mis à jour le 15 février 2022 à 12h34

Alors qu’il arrivera au terme de son contrat avec le PSG en juin prochain, Kylian Mbappé semble bien parti pour rejoindre le Real Madrid. Mais que ce soit à Paris ou bien au sein du club merengue, tous les moyens sont bons pour interpeller la star française au sujet de son avenir incertain…

« Ma décision n’est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses, même si je suis libre je ne vais pas parler avec l’adversaire ou faire ce genre de chose. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à faire la différence, et après on verra ce qui se passera », lançait récemment Kylian Mbappé au micro de Prime Video sur son avenir au PSG, refusant donc pour le moment de confirmer la tendance d’un départ libre vers le Real Madrid en fin de saison. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Mbappé dispose pourtant d’un accord moral avec le club merengue qui est très confiant sur l’issue du dossier. En attendant qu’une nouvelle soit rendue officielle à ce sujet, les appels du pied se multiplient au PSG ainsi qu’au Real Madrid pour Kylian Mbappé.

« On lui dit de rester »

Interrogé au micro de Téléfoot dimanche, le capitaine du PSG, Marquinhos, s’est prononcé sur l’avenir de Kylian Mbappé et n’a pas hésité à afficher un discours très offensif pour essayer de le convaincre : « C'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du PSG. Il est en fin de contrat, il est dans un moment décisif dans sa vie. Bien sûr, on lui dit de rester. C'est un joueur très important pour nous, il le sent sur le terrain, à chaque match. Je ne sais pas quelle est sa décision, mais on essaie de profiter au maximum », a indiqué Marquinhos. Le PSG tente donc le tout pour le tour dans ce dossier, d’autant que L’Equipe indique dans ses colonnes du jour que les négociations seraient reparties de plus belle avec le clan Mbappé, alors que le dialogue était interrompu depuis un moment. Mais pas sûr que ce rebondissement ne contrarie les plans du Real Madrid…

Karim Benzema a évoqué plusieurs fois le cas Mbappé