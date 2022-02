Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme sortie de Mbappé sur son avenir !

Publié le 15 février 2022 à 23h30 par A.M.

Après sa magnifique prestation face au Real Madrid, Kylian Mbappé a tenu à rappeler qu'il était très heureux au PSG et que le match de ce soir ne changerait rien pour son avenir.

Il avait prévenu tout le monde. Malgré les rumeurs insistantes l'envoyant au Real Madrid, Kylian Mbappé avait récemment tenu à rappeler qu'il donnerait tout pour le PSG lors du huitième de finale qui opposer les deux équipes. Et l'attaquant français n'avait pas menti. Excellent mardi soir, Kylian Mbappé a même débloqué la situation à 94e minute pour offrir la victoire au club parisien (1-0). Un avantage avant le match retour pour lequel le champion du monde 2018 se donnera encore à fond. Et pour cause, Kylian Mbappé a une nouvelle fois insister sur le fait qu'il était heureux au PSG. Tout en précisant que ce match n'influencerait pas sa décision finale.

«Ce qui s'est passé ce soir n'influencera pas mon avenir»