Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande annonce d'Al-Khelaïfi sur l'avenir de Mbappé !

Publié le 15 février 2022 à 20h15 par A.D. mis à jour le 15 février 2022 à 20h17

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a déjà un accord de principe avec le Real Madrid pour un transfert libre et gratuit. Interrogé ce mardi soir avant le choc entre les deux clubs au Parc des Princes, Nasser Al-Khelaïfi a envoyé un message fort sur l'avenir de son numéro 7.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé ne devrait plus faire long feu à Paris. En fin de contrat le 30 juin, le numéro 7 parisien se rapproche dangereusement du Real Madrid. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé a un accord de principe avec Florentino Pérez pour une arrivée libre et gratuite cet été. Alors que le PSG reçoit le Real Madrid ce mardi soir au Parc des Princes, Nasser Al-Khelaïfi a profité de l'occasion pour évoquer l'avenir de Kylian Mbappé.

«Il est fier de jouer au Paris Saint-Germain et il le sera toujours»