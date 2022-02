Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau bras de fer se dessine avec le Real Madrid !

Publié le 15 février 2022 à 20h00 par A.C.

Considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération, Endrick sera au Parc des Princes ce mardi pour admirer le match entre le PSG et le Real Madrid... deux clubs qui souhaitent le recruter !

Il n’a que 15 ans, mais il est déjà comparé aux plus grands talents du football brésilien, notamment à Ronaldo. Joyau de Palmeiras et attaquant de métier, Endrick est la nouvelle sensation sud-américaine qui fait chavirer les clubs du Vieux Continent. C’est le cas du FC Barcelone, où Xavi souhaiterait miser sur lui pour l’avenir, mais plusieurs clubs de Premier League seraient également sur le coup. Le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, qui s’affrontent ce mardi en huitième de finale de la Ligue des Champions, pourraient toutefois tirer leur épingle du jeu...

Endrick sera au Parc des Princes pour voir le Real et le PSG, ce mardi !