Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Courtois, Donnarumma... Navas s’attend au pire !

Publié le 15 février 2022 à 19h10 par A.C.

Titulaire au poste de gardien de but Keylor Navas a vu Gianluigi Donnarumma débarquer l’été dernier, ce qui a assombri nettement son avenir au Paris Saint-Germain.

C’est l’une des principales polémiques de la saison. La concurrence entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma rythme les semaines du Paris Saint-Germain, puisque Mauricio Pochettino n’a toujours pas tranché, restant partisan d’une alternance entre les deux. Cette situation est toutefois assez problématique, puisque si l’Italien se dit à l’aise avec cela, le Costaricien pourrait bien perdre peu à peu la main. Son âge est un facteur important et au PSG on semble vouloir beaucoup miser sur Donnarumma, considéré comme l’un des meilleurs de sa génération.

Navas destiné à quitter le PSG ?