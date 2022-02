Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Hakimi confirme l’issue du deal Mbappé...

Publié le 15 février 2022 à 22h45 par La rédaction

Très proche de Kylian Mbappe dans le vestiaire du PSG, Achraf Hakimi a répondu sur la situation de l’attaquant français. Décryptage.

Interrogé lundi dans les colonnes de Marca, Achraf Hakimi, l’un des proches de Kylian Mbappe à l’intérieur du vestiaire du PSG, s’est exprimé au sujet de l’avenir de son ami : « La vérité est que je m'entends très bien avec lui, nous nous entendons très bien depuis le premier jour. L'âge compte aussi parce que nous avons beaucoup de choses à voir et à faire sur lesquelles nous sommes d'accord. Voyons ce qui se passera, je lui souhaite le meilleur dans sa carrière et dans sa vie, et il décidera. On va en profiter, il nous reste encore plusieurs mois ensemble et après on verra bien ».

Message sans ambiguïté

Que faut-il en penser ? Sans le dire ouvertement, Hakimi laisse clairement transparaître que l’issue du dossier Mbappe est plus ou moins connue lorsqu’il déclare que lui et Mbappe comptent bien profiter des mois qu’il leur reste ensemble. A aucun moment, l’ailier marocain ne projette l’avenir de l’attaquant français à Paris au-delà du mois de juin, ni n’évoque la possibilité qu’il prolonge. Sans qu’il soit énoncé clairement, le message n’en est pas moins sans ambiguïté.