Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un problème inattendu en vue pour Kylian Mbappé ?

Publié le 15 février 2022 à 23h10 par G.d.S.S.

Alors que Kylian Mbappé semble bien parti pour quitter libre le PSG l’été prochain et s’engager avec le Real Madrid, encore faut-il que le club merengue parvienne à trouver un accord avec l’attaquant français…

Kylian Mbappé et le PSG, ça sent la fin ! Comme le10sport.com vous l’a révélé en janvier, l’attaquant français dispose déjà d’un accord moral avec le Real Madrid pour une arrivée libre au terme de son contrat en juin prochain, et ce sujet fait couler beaucoup d’encre en ce jour de grand choc entre le PSG et le club merengue , en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. D’ailleurs, L’Equipe consacre un large dossier au cas Mbappé dans ses colonnes du jour, et note un possible contre temps pour l’attaquant français…

Un accord vraiment possible entre Madrid et Mbappé ?

Le quotidien sportif s’interroge sur la capacité du Real Madrid à pouvoir trouver un accord rapide avec Kylian Mbappé une fois que ce dernier aura donné son feu vert pour négocier, et s’appuie sur un exemple concret pour justifier ses doutes : le cas Zinedine Zidane. En 2001, alors qu’il débarquait de la Juventus, l’ancien meneur de jeu français avait été obligé d’attendre des semaines pour boucler un accord avec le Real Madrid en raison de longues tractations autour des droits d’image, et Kylian Mbappé pourrait s’attendre au même genre de feuilleton en arrivant libre du PSG cet été. Affaire à suivre…