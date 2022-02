Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino s'imagine déjà ailleurs !

Publié le 15 février 2022 à 18h15 par A.C.

Sous contrat jusqu’en 2023, Mauricio Pochettino semble toujours plus proche d’un départ du Paris Saint-Germain.

Arrivé il y a un peu plus d’un an, Mauricio Pochettino n’a jamais vraiment semblé s’acclimater au Paris Saint-Germain. Dès l’été il a commencé à songer à un départ et cela s’est intensifié à l’automne, lorsqu’Ole Gunnar Solskjær a été écarté par Manchester United. Du côté du PSG, on semble également envisager la suite sans Pochettino. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que les propriétaires du club rêvent de Zinedine Zidane et un changement d’entraineur devrait avoir lieu à la fin de la saison, où bien plus tôt, puisque le PSG joue une partie de sa saison face au Real Madrid ce mardi.

Pochettino pense déjà à Manchester United