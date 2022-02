Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé a rendez-vous avec le Real Madrid !

Publié le 15 février 2022 à 19h30 par A.C.

A seulement quelques mois de la fin de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a rendez-vous avec son avenir ce mardi, avec le huitième de finale aller de Ligue des Champions contre le Real Madrid.

Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi répètent à qui veut bien les entendre que la prolongation de Kylian Mbappé est toujours possible. Pourtant plus le temps passe, plus la star du Paris Saint-Germain semble s’approcher d’un départ. Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com qu’il existe un accord de principe entre le clan Mbappé et le Real Madrid, qui a toujours été une destination favorite du joueur. D’ailleurs, la presse étrangère n’a plus aucun doute et assure que ce n’est plus qu’une question de temps avant de voir l’attaquant du PSG sous le maillot madrilène. Tout récemment, TMW a révélé que l’entourage de Mbappé aurait déjà réglé plusieurs choses avec le Real Madrid, parlant d’un contrat de cinq ans avec un salaire de base de 25M€ par an, qui devrait évoluer au fil des années pour atteindre les 30M€ en 2027. Du côté du Champion du monde français on aurait même tenté de toucher un pourcentage sur la vente de maillots, mais si le Real Madrid semble avoir catégoriquement refusé, tout porte à croire que les deux parties n’auront aucun mal à trouver un accord définitif.

Au Real Madrid, tout est déjà prêt pour Mbappé

Actuellement, on semble vivre la fin d’un feuilleton long de dix ans. Il ne faut en effet pas oublier que Florentino Pérez suit Kylian Mbappé depuis le début des années 2010 ! Un Mbappé tout jeune visitais en 2012 le centre du Real Madrid, rencontrant son idole Cristiano Ronaldo ainsi que Zinedine Zidane et posant les bases d’une rencontre devenue inévitable. Une rencontre qui a toutefois connu deux échecs par le passé, puisque le Français avait notamment choisi de faire ses classes à l’AS Monaco jusqu’en 2017 et son explosion à seulement 19 ans, avant d’une nouvelle fois échapper au Real Madrid en rejoignant le Paris Saint-Germain. On peut rajouter une troisième fois, puisque lors du dernier mercato les Madrilènes ont offert jusqu’à 180M€ par avoir Mbappé, mais le PSG a résisté.

Un match pour sortir par la grande porte ?