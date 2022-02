Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos veut se venger du Real Madrid !

Publié le 15 février 2022 à 17h15 par A.C.

Arrive l’été dernier au Paris Saint-Germain après toute une carrière passée au Real Madrid, Sergio Ramos ne sera pas de la partie ce mardi... mais il compte bien être là au match retour !

C’est l’une des nombreuses histoires qui tournent autour de ce match entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Véritable icône du club madrilène, dont il a d’ailleurs été capitaine, Sergio Ramos a décidé de se lancer un nouveau défi en rejoignant le PSG. Un choix qui pour le moment ne s’avère pas vraiment payant. Il n’a pour le moment disputé que cinq rencontres toutes compétitions confondues et alors que tout le monde l’attendait au tournant pour ce huitième de finale de Ligue des Champions, il sera encore absent. Ramos souffre en effet d’une blessure au mollet et n’a plus rejoué depuis la victoire sur le Stade de Reims (4-0), lors de la 22e journée de Ligue 1.

Sergio Ramos veut éliminer le Real Madrid... au match retour