Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Mbappé a pris un énorme tournant !

Publié le 15 février 2022 à 13h10 par Th.B.

Alors qu’il semble toujours aussi déterminé à s’engager en faveur du Real Madrid à l’issue de la saison, Kylian Mbappé aurait pu prendre une toute autre décision l’année dernière, à savoir une prolongation au PSG.

Le feuilleton Kylian Mbappé aurait pu prendre un virage à 180° en fin de saison dernière. En effet, à seulement une année de l’issue de son contrat au PSG, un transfert au Real Madrid à la toute fin du mercato ou une prolongation de contrat aurait pu être signée par le numéro 7 du PSG. Finalement, aucun de ces scénarios ne s’est concrétisé et Mbappé est entré dans la dernière année de son bail le liant au Paris Saint-Germain. Cependant, le directeur sportif Leonardo et les hauts dirigeants du PSG auraient pu vivre un moment plus tranquille que la situation actuelle.

Mbappé aurait été proche de signer une prolongation l’année dernière !