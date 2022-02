Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid... Les chiffres de l'opération Mbappé sont révélés !

Publié le 14 février 2022 à 20h30 par A.C.

L’entourage de Kylian Mbappé, dont le contrat avec le PSG se termine dans seulement quelques mois, semble avoir décidé : le joueur jouera au Real Madrid la saison prochaine.

Partira ? Ne partira pas ? Si au sein du Paris Saint-Germain on semble encore avoir bon espoir de le prolonger, le départ de Kylian Mbappé semble devenu inévitable. Après son transfert raté au Real Madrid l’été dernier, l’attaquant aurait refusé plusieurs offres parisiennes, qui pour certaines auraient pu faire de lui le plus gros salaire du club. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, il existe déjà un accord de principe entre Mbappé et le Real Madrid, mais rien ne devrait se passer avant la fin des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Ce mardi, tous les yeux seront rivés sur lui et Karim Benzema pourrait bien l’avoir à ses côtés la saison prochaine. « Il est clair que c'est un très grand match, jouer contre Kylian est spécial. Comme tout le monde sait qu'un jour il pourrait arriver à Madrid. Mais le plus important est de gagner » a expliqué en conférence de presse l’attaquant du Real Madrid, à la veille du choc face au PSG. « Si j'ai parlé avec Kylian Mbappé ? La seule chose que je peux lui souhaiter, c'est qu'il fasse un bon match et qu'il joue comme il sait le faire, c'est un grand joueur ». Si Mbappé est exclusivement concentré sur son travail au PSG, dans son entourage on semble déjà travailler pour préparer son arrivée au Real Madrid.

Le clan Mbappé a déjà tout réglé avec le Real Madrid