Mercato - PSG : Dembélé, Haaland, Pogba... Leonardo prépare un été de folie pour oublier Mbappé !

Publié le 14 février 2022 à 15h30 par Dan Marciano

Alors qu'il pourrait perdre Kylian Mbappé dans les prochains mois, le PSG vise un nouveau recrutement stratosphérique. Plusieurs joueur de classe mondiale sont dans le viseur des dirigeants parisiens.

« Ma décision n’est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses, même si je suis libre je ne vais pas parler avec l’adversaire ou faire ce genre de chose. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à faire la différence, et après on verra ce qui se passera » confiait récemment Kylian Mbappé au sujet de son avenir. Mais en réalité, son départ vers le Real Madrid serait quasiment acté. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le joueur de 23 ans a un accord de principe avec les dirigeants merengue . Une source proche du club espagnol ne cache pas son optimisme dans ce dossier, en affirmant à Goal que son transfert est réglé « à 99% ». Une lourde perte pour le PSG, étant donné que Mbappé est le meilleur joueur de la saison. Depuis août dernier et l’offensive du Real Madrid, les responsables parisiens ont commencé à se pencher sur sa succession. Le profil de Robert Lewandowski (Bayern Munich) est apprécié en interne, mais la priorité se nomme Erling Haaland.

Le PSG, l'une des destinations privilégiées par Haaland

Comme annoncé par le 10Sport.com dès le 25 août dernier, le joueur du Borussia Dortmund est dans le viseur des dirigeants parisiens. Agé de 21 ans, Erling Haaland pourrait quitter le club allemand pour seulement 75M€ en raison de l’entrée en vigueur d’une clause libératoire présente dans son contrat. Selon les informations de TMW , le buteur norvégien ne resterait pas insensible à cet intérêt. Le PSG serait l’une des destinations préférées de l’attaquant, qui envisage de rejoindre un club plus huppé l’été prochain. Proche de Leonardo, son agent Mino Raiola pourrait également favoriser son départ vers la capitale, lui qui a déjà placé Gianluigi Donnarumma et Xavi Simons au PSG. Mais la concurrence est rude dans ce dossier puisque le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City et Manchester United se seraient aussi positionnés. Par ailleurs, les responsables travailleraient sur le recrutement de deux internationaux français.

Dembélé et Pogba, un double coup à 0€