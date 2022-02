Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Déjà des gros doutes autour de Lionel Messi ?

Publié le 14 février 2022 à 20h15 par A.C. mis à jour le 14 février 2022 à 20h17

Arrivé au Paris Saint-Germain l’été dernier, Lionel Messi ne réalise pas vraiment la meilleure saison de sa carrière.

Difficile de se faire à une toute nouvelle réalité, après avoir passé l’intégralité de sa carrière et une bonne partie de sa vie au FC Barcelone. A 34 ans, Lionel Messi a franchi le pas et a rejoint le Paris Saint-Germain en grande pompe lors du dernier mercato estival. Un coup qui a fait énormément de bruit... mais qui quelques mois plus tard ne convainc pas vraiment. Messi n’a en effet pas affiché son meilleur niveau au PSG, où tout du moins jamais avec continuité. A la veille du choc contre le Real Madrid en Ligue des Champions on se demande d’ailleurs quand on verra le vrai visage du septuple Ballon d’Or.

Un départ de Lionel Messi déjà évoqué à Paris