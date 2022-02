Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli pousse un joueur vers la sortie !

Publié le 16 février 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Déjà passé tout proche d’un départ de l’OM cet hiver, Alvaro Gonzalez n’entre plus du tout dans les plans de Jorge Sampaoli qui en a informé le principal intéressé en personne.

Récemment interrogé dans la presse espagnole, Alvaro Gonzalez n’a pas hésité à régler ses comptes avec la direction de l’OM qui l’avait poussé vers la sortie durant le mercato de janvier : « Ils m’ont prolongé et à partir de là les problèmes ont commencé. J’ai dû baisser mon salaire le 31 août pour qu’ils puissent signer un joueur et même si ça m’a touché car je suis le 3ème capitaine de l’équipe, j’ai compris qu’il fallait que je le fasse pour le club et les coéquipiers. A partir de là, ils ont commencé à me rabaisser d’une manière incompréhensible après la façon dont je me suis comporté, que j’ai tout donné pour le club », indiquait le défenseur central de l’OM. Et ce discours ne semble pas avoir fait changer d’avis Jorge Sampaoli…

Sampaoli ne compte plus sur Alvaro

En effet, comme l’a annoncé L’Equipe mardi, Jorge Sampaoli aurait clairement expliqué à Alvaro Gonzalez qu’il avait été déclassé dans la hiérarchie des défenseurs à l’OM, l’invitant donc par la même occasion à se trouver un nouveau point de chute lors du prochain mercato estival.