Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros danger pour l’avenir de ce crack de Xavi ?

Publié le 15 février 2022 à 22h00 par T.M.

Aux côtés de Gavi et d’autres pépites, Nico Gonzalez prend de l’ampleur au FC Barcelone. Toutefois, son avenir pourrait bien être incertain du côté de la Catalogne. Explications.

Alors que le FC Barcelone est en pleine reconstruction, Joan Laporta et Xavi veulent donner une place importante à la jeunesse blaugrana. D’ailleurs, depuis sa prise de fonction, l’entraîneur du Barça n’hésite pas à s’appuyer sur les pépites à sa disposition à l’instar de Gavi, Nico, Abde ou encore Jutgla. L’avenir s’annonce donc prometteur au Barça, mais encore faut-il que ces grands talents restent du côté du Camp Nou. Et pour ce qui est de Nico, de grosses menaces planeraient…

Du beau monde à l’affût !