Mercato - OM : La grande annonce de Cengiz Ünder sur son avenir !

Publié le 16 février 2022 à 9h30 par Th.B.

Parfaitement adapté au groupe de l’entraîneur Jorge Sampaoli à l’OM et intégré à la vie marseillaise, Cengiz Ünder a clairement fait savoir qu’il était prêt à rester un long moment à l’Olympique de Marseille.

Prêté avec option d’achat fixée à 8,5M€ par la Roma pour l’intégralité de la saison à l’OM, Cengiz Ünder a inscrit quatre buts toutes compétitions confondues depuis le début de l’année civile. De quoi faire de lui l’une des armes offensives de Jorge Sampaoli les plus en forme et de justifier le choix du président Pablo Longoria de le recruter. Et alors que la FIFA menace l’OM d’une interdiction de recrutement, cette hypothèse ne devrait pas gêner l’Olympique de Marseille au niveau du dossier Ünder d’après Le Phocéen qui a dernièrement affirmé que cette menace ne serait pas un frein au recrutement de Cengiz Ünder. Une bonne nouvelle pour l’ailier de l’OM qui a trouvé ses marques à Marseille où il évoque une famille et un endroit où il compte bien s’éterniser quelque temps alors que son option d’achat devrait être automatiquement levée en cas de maintien de l’OM en Ligue 1.

«Je me sens très bien ici et j’espère que ça va durer le plus longtemps possible»