Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ de Mbappé pour le Real Madrid ? La réponse d’Ancelotti !

Publié le 16 février 2022 à 8h45 par Th.B.

Entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti a assisté impuissant à la défaite de son équipe à la toute fin de la rencontre à cause d’un but de Kylian Mbappé (1-0). Un dénouement qui a poussé Ancelotti a reconnaître les qualités indéniables de Mbappé sans pour autant vendre la mèche concernant l’avenir du buteur du PSG annoncé au Real Madrid.

Ce n’est plus un secret à présent tant l’avenir de Kylian Mbappé est évoqué voire décortiqué dans la presse. Que ce soit en France, en Espagne ou en Angleterre, de multiples médias analysent la situation de Mbappé dont le contrat au PSG arrivera à expiration à la fin de la saison et une éventuelle venue au Real Madrid. Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 6 janvier dernier, un engagement moral a été pris par le clan Mbappé envers le Real Madrid, priorité du champion du monde tricolore pour la suite de sa carrière. Cependant, pour le moment, Kylian Mbappé reste un joueur du PSG comme il le faisait dernièrement savoir à l’approche de la double confrontation en Ligue des champions face au Real Madrid. Et lors du 1/8ème de finale aller de C1, le numéro 7 du PSG a tenu parole en inscrivant le but vainqueur dans les toutes dernières minutes de la rencontre au Parc des princes mardi soir (1-0). De quoi pousser Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, à dresser un constat clair sur le niveau de Kylian Mbappé tout en bottant en touche au sujet d’un éventuel avenir au Real Madrid.

« Les meilleurs joueurs doivent finir au Real ? Je ne sais pas, je ne veux pas parler de ces choses »