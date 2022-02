Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé va toucher une petite fortune !

Publié le 16 février 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que son contrat avec le PSG arrivera à expiration en juin prochain, Kylian Mbappé devrait rejoindre gratuitement le Real Madrid. Et les chiffres de son futur contrat ont été dévoilés dans la presse espagnole…

« Ma décision n’est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses, même si je suis libre je ne vais pas parler avec l’adversaire ou faire ce genre de chose. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à faire la différence, et après on verra ce qui se passera », indiquait récemment Kylian Mbappé au sujet de son avenir très incertain, lui qui arrive en fin de contrat avec le PSG. Pourtant, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’attaquant français dispose déjà d’un accord moral avec le Real Madrid, et il devrait d’ailleurs toucher le gros lot dans ce nouveau challenge.

Les chiffres du futur contrat de Mbappé dévoilés !

Comme l’a annoncé le média espagnol ABC mardi, un juteux contrat de six ans, avec un salaire annuel à hauteur de 25M€, attendrait déjà Kylian Mbappé au Real Madrid. Mais ce n’est pas tout, puisqu’en l’attirant sans indemnités de transfert au terme de son contrat avec le PSG, le club merengue lui lâcherait une gigantesque prime à la signature de… 50M€ ! Voilà ce qu’on appelle le jackpot.