Mercato - OM : Une recrue est confirmée pour l’été prochain !

Publié le 16 février 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Actuellement prêté avec option d’achat par l’AS Rome, Cengiz Ünder devrait bel et bien être définitivement transféré l’été prochain à l’OM. Et même avec une interdiction de recrutement…

« Je veux rester ici à 100%. Tout le monde est d'accord pour que je poursuive l'aventure ici. On en parlera tous ensemble bientôt », indiquait récemment Cengiz Ünder (24 ans), l’attaquant turc de l’OM qui est arrivé l’été dernier sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance de l’AS Rome. Une option d’achat à hauteur de 8,5M€ et qui sera d’ailleurs automatiquement levée si l’OM se maintient en Ligue 1… Mais qu’en sera-t-il si la menace d’interdiction de recrutement, qui plane actuellement au-dessus du club phocéen, sera confirmée par la FIFA pour le prochain mercato estival ?

Ünder transféré à l’OM même avec une interdiction de recrutement