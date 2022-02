Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Ramos... Le PSG entre dans une nouvelle ère grâce à ses stars !

Publié le 15 février 2022 à 23h45 par D.M.

Responsable marketing du PSG, Fabien Allègre annonce que les recettes commerciales du club augmentent et se rapprochent de celles enregistrées par le Real Madrid.

Le PSG a réalisé un dernier mercato estival gargantuesque. Libres de tout contrat, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi se sont engagés avec le club parisien. Depuis le début de la saison, certaines de ces stars déçoivent comme l’international argentin ou Sergio Ramos, éloigné des terrains en raison d’une douleur persistante au mollet. Mais ‘ils déçoivent sur le terrain, ces joueurs permettent au PSG de battre des records dans le domaine marketing et commercial comme l’a confié Fabien Allègre.

« Chaque jour, nous nous rapprochons un peu plus du Real Madrid »