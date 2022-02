Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Amine Harit lâche une confidence troublante sur son avenir !

Publié le 16 février 2022 à 12h10 par La rédaction

Prêté cette saison à l’OM, Amine Harit s’est confié sur son avenir. L’international marocain, soucieux de remporter quelque chose à Marseille, a précisé qu’il ne savait pas s’il serait toujours ici l’an prochain.

Quand Amine Harit a démarré sa carrière au FC Nantes juste après son titre obtenu à l’Euro U19, la France pensait tenir un crack. Homme fort du titre de l’équipe de France avec Kylian Mbappé, le milieu offensif de l’OM a ensuite pris la décision de quitter le FC Nantes pour Schalke 04 et de choisir la sélection marocaine. Étincelant pour sa première saison avec le club allemand, Amine Harit est même désigné meilleur espoir du championnat. Avant de sombrer, comme son équipe. Résultat, le joueur de 24 ans est prêté sans option d’achat à l’OM à la toute fin du mercato.

« Je ne sais pas si je serai là l’année prochaine et les saisons suivantes »