Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça sent bon pour le Qatar avec Zinédine Zidane !

Publié le 16 février 2022 à 11h15 par D.M.

Le PSG serait idéalement placé pour accueillir Zinédine Zidane à Paris en cas de départ de Mauricio Pochettino. Le technicien argentin pourrait quitter la capitale en mars prochain en cas de défaite face au Real Madrid en Ligue des champions.

Mauricio Pochettino joue-t-il sa place au PSG face au Real Madrid ? Selon le journaliste espagnol Eduardo Inda, la réponse est oui. « Pochettino sait qu'il partira en juin. D'un autre côté, s'il perd ce match, il pourrait être licencié en mars » a confié le patron d’ OK Diario sur le plateau d’ El Chiringuito. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le dossier Pochettino est ouvert depuis plusieurs mois en interne. Déçus par le visage affiché par l’équipe, les dirigeants parisiens pourraient procéder à plusieurs changements dans les prochains mois.

Le PSG idéalement placé dans le dossier Zidane