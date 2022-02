Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, transfert… Kylian Mbappé a tout prévu face aux journalistes !

Publié le 16 février 2022 à 11h30 par G.d.S.S.

Auteur d’une performance XXL mardi soir face au Real Madrid en Ligue des Champions malgré le contexte pesant autour de son avenir très incertain avec le PSG et de son probable départ vers la capitale espagnole, Kylian Mbappé n’a pas tremblé en évoquant le sujet face aux médias après la rencontre. Avec un discours bien rôdé…

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé s’annonce bien évidemment comme l’un des dossiers majeurs du mercato estival 2022. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’attaquant français dispose déjà d’un accord moral avec le Real Madrid pour une arrivée libre l’été prochain qui lui permettra de rafler une grosse prime à la signature, mais également de rallier le club de ses rêves. En attendant, Mbappé a délivré un performance colossale avec le PSG face au club merengue mardi soir en 8e de finale aller de la Ligue des Champions en inscrivant l’unique but de la rencontre dans les arrêts de jeu. Et cela n’a pas loupé, Mbappé a été très sollicité par les médias après la rencontre sur son probable départ pour le Real Madrid l’été prochain…

Une communication maitrisée pour Mbappé

Tout d’abord, au micro de RMC Sport, Kylian Mbappé a abordé sereinement le sujet : « J'ai voulu me concentrer sur le football. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Tout le monde sait un peu tout, tout le monde parle pour rien dire. La vérité, c'est que j'étais concentré pour aider l'équipe. Il faudra encore le montrer le 9 mars. Je suis vraiment concentré et content d'être au PSG. Je n'ai pas attendu de jouer le Real Madrid un soir de février pour savoir que je joue dans l'une des meilleures équipes du monde ». Même son de cloche pour l’international tricolore sur Canal + : « Comment faire abstraction du contexte ? C’est facile, il faut jouer au foot. On pose trop de questions, on se dit trop de choses. On parle du PSG et du Real, deux grands clubs. Moi je suis joueur du PSG, je suis toujours très content. J’ait dit que j’allais me donner à fond. Il fallait le montrer par des actes. Je l’ai fait une première fois, il faudra le montrer une deuxième fois au Bernabeu », a lâché Kylian Mbappé. Mais le numéro 7 du PSG ne s’est pas contenté de répondre aux médias français…

« Cela n’influencera pas mon avenir »