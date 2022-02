Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce coup de gueule au Real Madrid sur Kylian Mbappé !

Publié le 16 février 2022 à 10h15 par T.M.

Alors que Kylian Mbappé était le principal sujet du discussion après la rencontre de ce mardi, du côté du Real Madrid, on est visiblement fatigué de répondre aux questions sur la star du PSG.

Une fois n’est pas coutume, Kylian Mbappé a fait exploser le Parc des Princes. Le Français a délivré le PSG dans les arrêts de jeu face au Real Madrid avec un but exceptionnel. De quoi alors rajouter un peu plus d’huile sur le feu concernant son avenir, lui que l’on annonce du côté de la Casa Blanca la saison prochaine. Forcément, après cette prestation XXL, Mbappé était au coeur de toutes les questions, y compris pour les joueurs du Real Madrid.

« Nous sommes fatigués de parler de Mbappé »