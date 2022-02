Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Benzema... Leonardo connait déjà le verdict pour Haaland !

Publié le 16 février 2022 à 19h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a déjà un accord de principe avec le Real Madrid pour un transfert libre et gratuit. Pour combler le potentiel départ de son numéro 7, Leonardo a décidé de se jeter sur Erling Haaland en priorité. Toutefois, selon la presse espagnole, Florentino Pérez aurait déjà bouclé les signatures de Kylian Mbappé et du buteur du Borussia Dortmund. De son côté, Karim Benzema devrait céder sa place à Erling Haaland à la Maison-Blanche.

Arrivé de l'AS Monaco à l'été 2017 - sous la forme d'un prêt avec une option d'achat de 180M€ - Kylian Mbappé ne devrait plus faire long feu au PSG. Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, le champion du monde français est de plus en plus proche du Real Madrid. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé a déjà un accord de principe avec Florentino Pérez pour rejoindre la Maison-Blanche librement et gratuitement à l'été 2022. Conscient du risque de perdre son numéro 7 pour 0€ le 1er juillet, Leonardo a déjà tout prévu pour sa succession. Selon Le 10 Sport, le directeur sportif du PSG compte miser en priorité sur Erling Haaland. Et d'après nos informations du 25 aout, Robert Lewandowski est le plan B de Leonardo en cas d'échec avec le buteur du Borussia Dortmund. Toutefois, à en croire la presse espagnole, le PSG serait déjà contraint de se tourner vers la star du Bayern pour remplacer Kylian Mbappé.

Le Real Madrid aurait déjà bouclé les arrivées d'Haaland et de Mbappé

Selon les indiscrétions de Roberto Gómez, divulguées à Cuatro ce mercredi, Kylian Mbappé et Erling Haaland seraient promis au Real Madrid. Comme l'a indiqué le journaliste de la Onda Cero , Florentino Pérez aurait déjà bouclé les arrivées des deux cracks. « (Les dirigeants du Real Madrid) disent que Haaland et Mbappé ont été signés » , a précisé Roberto Gómez. Et en plus du PSG, Karim Benzema devrait également souffrir de ce double coup réalisé par le Real Madrid.

Benzema poussé vers la sortie par Haaland à l'été 2022