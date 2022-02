Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar reçoit un message clair pour ce successeur de Mbappé…

Publié le 16 février 2022 à 19h10 par Th.B.

Afin d’oublier Kylian Mbappé, le PSG surveillerait l’évolution de la situation de Robert Lewandowski au Bayern Munich. Néanmoins, une prolongation de contrat pourrait être signée au cours du printemps.

Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 25 août dernier, les décideurs du PSG prenaient en considération deux options pour la succession de Kylian Mbappé. La première, dans le cas où le champion du monde tricolore partait à l’été 2022, se nommait Erling Braut Haaland. Et l’autre, Robert Lewandowski et d’autant plus si le transfert de Mbappé au Real Madrid avait lieu lors de la dernière intersaison. Malgré la volonté affichée du président du Bayern Munich, à savoir Herbert Hainer, de prolonger le contrat courant jusqu’en juin 2023 de Lewandowski, le PSG garderait toujours un oeil avisé sur l’évolution de la situation du Polonais.

Une prolongation de Lewandowski au Bayern pour le printemps ?