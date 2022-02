Foot - Mercato

Mercato : Cette grosse révélation sur l’avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 16 février 2022 à 16h10 par Th.B.

Pourtant recruté l’été dernier pour redorer le blason de Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait déjà quitter les Red Devils à la fin de la saison selon une source proche de l’opération..

Seulement arrivé à la dernière intersaison, faisant ainsi son grand retour douze ans après son départ pour le Real Madrid, Cristiano Ronaldo serait susceptible de plier bagage lors du prochain mercato estival. La cause ? Le Portugais songerait grandement à prendre la décision d’aller voir ailleurs si Manchester United ne décrochait pas son ticket pour la prochaine édition de la Ligue des champions selon The Sun alors qu’en parallèle, le PSG, le Bayern Munich et la Roma auraient déjà fait part de leurs intérêts respectifs au clan Ronaldo ces derniers temps. Tout devrait donc se jouer dans les prochaines semaines pour le feuilleton Cristiano Ronaldo.

« Ronaldo est vraiment déchiré au sujet de son avenir »